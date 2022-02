Me një video tjetër reagon sërish Ermal Mamaqi, ja kujt ia lë fajin

Ai bashkë me komedianin tjetër Salsanon në vizitën e tyre që patën para pak ditësh në BBV, ngacmuan Donaldin me një batutë për Borën, e që kjo nuk i ka pëlqyer Trixës, shkruan lajmi.net.

Pikërisht mbrëmë ishte momenti kur Trixa bashkë me ish banorët tjerë do të darkonin brenda shtëpisë me finalistët e formatit, por ajo vendosi të mos vijë.

Ndërkohë Dagz ka treguar se Trixa ka udhëtuar jashtë vendit duke mos marrë pjesë as në spektakël e as në darkë.

Ishte Ermali ai që mbrëmë reagoi me një video duke iu drejtuar Trixës se nëse do ndahesh nga Donaldi të mos e gjejë pretekst batutën e tij.

Mirëpo, komediani shqiptar ka reaguar sërish sot me një tjetër video.

“Fajin e ka Bora, por mbi të gjitha Salsano ai është kollari i gjithë të zezave që ndodhin në planet”, shprehet Ermali në videon e tij./Lajmi.net/