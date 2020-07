Me një imazh pranë Nerës, Sabri Fejzullahu uron besimtarët për Bajram

Këngëtari i njohur shqiptar, Sabri Fejzullahu të gjithë besimtarët e fesë islame i ka uruar për Kurban Bajram, shkruan lajmi.net.

“Vëllezërve e motrave të besimit mysliman, nga zemra e me shpirt ju Uroj Fitër Bajramin. Gëzofshi edhe njëmij Bajrama n’dashni paqe me mirëqenie respekt tolerancë e ndihmësi mes veti. Ky Bajram, po festohet të ndarë nga prind, fëmijë, miq e dashamirë, kolegë e njerëz të zemrës. Është kohë virusale që duhet ta vlerësojmë e çmojmë. Çdo njeri të shpirtit tim që nuk do ta takoj, e uroj nga largësia por që gjithmonë e mbaj në zemër”, ishin fjalët e tij.

Sabri Fejzullahu është një prej emrave të njohur të estradës shqiptare i cili pavarësisht moshës nuk e ka ndërmend të ndalet në publikimin e projeteve muzikore dhe pjesëmarrjen në mbrëmje të ndryshme ku performon./Lajmi.net/