Më në fund mot pranveror, temperaturat në fundjavë kapin shifrën 24 gradë Të shtunën parashihet të mbajë mot kryesisht me diell. Vranësira të pakta parashihen në relievin malor. Temperaturat do të jenë në rritje në krahasim me ditët e fundit. Të dielën mot i nxehtë dhe me temperatura të ngjashme. Në pjesën e dytë të ditës parashihen vranësira të cilat vende-vende mund të sjellin riga të dobëta…