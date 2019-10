Më në fund dihet data e ardhjes së Golfit të ri

Golf 8 ishte planifikuar të debutonte në Panairin e veturave në Frankfurt në Shtator, por VW ka lëvizur debutimin për të shmangur tërheqjen e vëmendjes nga premiera e çelësit elektrik ID.3, transmeton KosovaPress.

Golfi i ri, i cili ka shitur 35,000,000 njësi që nga fillimi i tij në 1974, do të zbulohet më 23 tetor në Wolfsburg në ora 18.00.

Nën moton “Jeta ndodh me Golf”, VW do të prezantojë gjeneratën e tetë të modelit më të njohur që synon “vendosjen e standardeve të reja me dizajn të pagabueshëm”.

Prodhimi i Golf 8 tashmë ka filluar në Wolfsburg, ku do të bëhen versionet standarde dhe karavan.