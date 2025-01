“Me m’vra mun, a tokën nuk e lëshoj” – banorët e fshatit Bellanicë në ‘hall’ me pronësinë e tokave Banorët e fshatit Bellanicë të Malishevës kanë vazhduar ankesat në lidhje me problemet që u dolën me pronësinë e tokave. Bëhet fjalë për 375 hektarë tokë, hapësirë kjo në të cilën parashihet të ndërtohet një park biznesi. Zanafilla e këtij problemi buron që nga viti 1958, për të vazhduar me dekada të tëra. Banorët thonë…