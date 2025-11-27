“Me mua mos u kap, kaq po të them”, Edi i prerë me Labin

Edi është treguar i prerë me Labin, pasi ky i fundit ia përmendi sërish babanë. Banori i tha këngëtarit të “mos merret me të”. “Me mua mos u kap, kaq po të them. Me mua veç rri në punë tone”, i tha Edi, Labit. Derisa artisti ia ktheu: “Por këtu jemi në lojë”.   View…

ShowBiz

27/11/2025 15:59

Edi është treguar i prerë me Labin, pasi ky i fundit ia përmendi sërish babanë.

Banori i tha këngëtarit të “mos merret me të”.

“Me mua mos u kap, kaq po të them. Me mua veç rri në punë tone”, i tha Edi, Labit.

Derisa artisti ia ktheu: “Por këtu jemi në lojë”.

Artikuj të ngjashëm

November 27, 2025

2po2 thotë se Yll Limani e refuzoi në bashkëpunim për albumin e tij të ri

November 27, 2025

Në ditën kur vdiq Shpat Kasapi, banorët e BBVK 4 kërcyen...

November 27, 2025

“E përcolla në aeroport… kishte nënshkruar edhe për BigBrother”, shoku i...

November 26, 2025

“Superylli shqiptar” – çka shkruajnë mediat zvicerane dhe italiane për vdekjen...

November 26, 2025

Bëhen bashkë Nora dhe Roberti, i dhuron unazë

Lajme të fundit

A po kërcënohen shoqet e Daorsës që pretendohet...

Deputeti shqiptar në Zvicër për Hamzën: Kandidati më...

PDK do të votojë për bartjen e mjeteve...

Skandal: Ministria e Shëndetësisë e Serbisë hap konkurse...