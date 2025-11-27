“Me mua mos u kap, kaq po të them”, Edi i prerë me Labin
Edi është treguar i prerë me Labin, pasi ky i fundit ia përmendi sërish babanë. Banori i tha këngëtarit të “mos merret me të”. “Me mua mos u kap, kaq po të them. Me mua veç rri në punë tone”, i tha Edi, Labit. Derisa artisti ia ktheu: “Por këtu jemi në lojë”. View…
ShowBiz
