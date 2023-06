Me moton “T’du qashtu qysh je!” fillon Java e Krenarisë

Me moton “T’du qashtu qysh je!”, është bërë hapja zyrtare e Javës së Krenarisë.

Kjo ngjarje është hapur nën patronimin e Zyrës për Qeverisje të Mirë, të Drejta të Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Kundër Diskriminimit në kuadër të Zyrës së Kryeministrit .

Në fjalën e saj presidentja Vjosa Osmani tha se Kosova ka bërë përparime sa i përket respektimit të të drejtave të komunitetit LGBTI.

“Është nder që edhe këtë vit të e hapim Javën e Krenarisë, mundësi e shkëlqyer për të adresuar sfidat me të cilat përballën personat e komunitet LGBTI. Përgjatë vitit që lamë pas kam pasur mundësuar të bisedojë me secilin nga ju për të biseduar për sfidat me të cilat përballeni.Orientimi seksual nuk është për nënçmuar tjetrin. Kosova ka bërë përparime sa i përket komunitetit LGBTI. Në këtë rrugë drejtë barazisë së plotë kemi shumë punë për të bërë. Personat e LGBT janë shënjestër e dhunës”, është shprehur Osmani.

Në anën tjetër Kryeministri Albin Kurti, tha se dashuria është fuqi unifikuese, e cila nuk mund të arrihet nëse nuk ka liri.

“Në fillim e Javës së krenarisë kujtojmë që liri për të dashur është një drejtë universale. Duke e pasur parasysh këtë, dashuri është një fuqi unifikuese. Dashuri është kusht i lirisë ajo mund të arrihet vetëm duke pasur liri.Pa të dashuri është e mangët dhe e vuajtur. Këtë vit Java e krenarisë po shënohet edhe me ngjarjet e rëndësishme të historisë sonë. Unë i’u përgëzoj që Java e krenarisë është përqendrua të dashuria. Mendoj se më shumë se kaq dhe më mirë se kaq nuk ka qenë e mundur”, tha Kurti.

Blert Morina, drejtor ekzekutiv në “Qendrën për Barazi dhe Liri”, tha se në emër të komunitetit që përfaqëson çdo ditë është duke kërkuar liri.

Ai me këtë rast ka kërkuar që të miratohet Kodi Civil që lejon martesën e të njëjtës gjini./Lajmi.net/