Me lotë në sy: Kryerabini i Shqipërisë thotë se do të nisët në luftë që të mbrojë Izraelin Kryerabini i Shqipërisë, Yoel Kaplan ka deklaruar se do të niset për të marrë pjesë në luftën në Izrael. I pyetur se çfarë do të ndodhte me fëmijët e tij, 3 prej të cilëve ishin të pranishëm në studio duke pritur të atin, moment ky kur kryerabini u përlot. “Është gjë e mirë që e…