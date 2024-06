“Me koordinim me “zemljakin”“ – Mushkolaj reagon pas zgjerimit të aferës “Zdravo“ Gazetari Imer Mushkolaj ka reaguar pas publikimit në Nacionale, të bisedës së shefës së grupit pralamentar të VV-së Mimoza Kusari-Lila me Kryeterroristin serb, Millan Radojiçiq. Mushkolaj ka ironizuar me deklarimet e Kryeministrit Kurti “me koordinim a pa koordinim”, duke shkruar se “me koordinim, me zemljakin” referuar fjalëve që Radojiçiq ia thotë Kusari-Lilës në bisedë. Gazetari…