​ME: Konsumatorët e lidhur në linjën e bizneseve do të mbrohen nga reduktimet Ministria e Ekonomisë ka marrë vendim që konsumatorët me dalje të dedikuara për biznese të hyjnë në listën e konsumatorëve të mbrojtur nga reduktimet me energji elektrike. Vendimi është marrë në bazë të udhëzimit administrativ mbi Rregullat për masat kufizuese të furnizimit me energji në situata emergjente, si dhe me qëllim të mbrojtjes së konsumatorëve,…