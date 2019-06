Greta Koçi dhe Dani po vijnë me këngë të re, të cilën do ta sjellin të shoqëruar edhe me videoklip, shkruan lajmi.net.

“Jeta ime” titullohet projekti i Gretës dhe Danit, ndërsa do të publikohet të shtunën në orën 12:00.

Ky bashkëpunim vjen pas duetit “Sonte” të Danit me Luana Vjollcën, i cili rezultoi shumë i suksesshëm.

Për ndryshe, lidhur me këtë këngë, Dani ka folur së fundi në një intervistë dhënë për “Mirage”. /Lajmi.net/