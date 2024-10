Me kërkesë të AAK-së, nesër mbahet seancë e jashtëzakonshme për problemin e furnizimit me ushqim të FSK-së

Ai ka thënë se kjo nismë është mbështetur nga 43 deputetë, shkruan lajmi.net.

“Propozim Rezoluta është e thjeshtë: “Kuvendi i Republikës së Kosovës e obligon Qeverinë, Ministrinë e Mbrojtjes, që me urgjencë ta zgjidhë çështjen e furnizimit me ushqim si dhe me të gjitha pajisjet tjera të nevojshme”. Nesër Kuvendi do të obligojë Qeverinë të zgjidh këtë çështje. Për sqarim: ky draft i Rezolutës mund të plotësohet nga deputetët në seancë”, ka shkruar Tahiri. /Lajmi.net/