Më keq s’ka ku shkon, Gjilani eliminohet nga UEFA Conference League

Skuadra e Superligës së Kosovës, Gjilani e ka mbyllur aventurën e fazën para-kualifikim në UEFA Conference League për sezonin 2023/24.

“Skifterët” u eliminuan nga skuadra Niedercorn Progres, pasi u mposhtën në “Fadil Vokrri” me rezultatin 0 me 2, shkruan Lajmi.net

Golat në këtë ndeshje i shënuan: Antoine Mazure-Hanus në minutën e 65’të dhe Jarmouni në minutat e fundit të ndeshjes.

Kujtojmë që skuadra e Duros ishte me një lojtar më pak në fushë qysh nga minuta e 14’të, pasi me të kuq direkt u ndëshkua Egzon Sinani.

Ndeshja e parë në Luksemburg ishte mbyllur me rezultat të barabartë 2 me 2, dhe kështu me rezultat të përgjithshëm ekipi i Progres fiton 4 me 2 dhe shkon në raundin e dytë./Lajmi.net/