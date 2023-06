“Më kanë mbështetur gjithnjë”, Leao: Nuk mendoj për klub tjetër!

Megjithatë, pavarësisht se negociatat zgjatën jo pak, vetë sulmuesi zbulon nga grumbullimi me kombëtaren e Portugalisë se gjithnjë ka qenë i vendosur për të vijuar karrierën me Milanin. 24-vjeçari thekson se kuqezinjtë janë klubi që i ka besuar prej fillimit të karrierës dhe ai nuk mendon asnjë skuadër tjetër veç kuqezinjve.

“Vendimi për të rinovuar kontratën me Milanin ishte marrë shumë kohë më parë, ia bëra të qartë edhe drejtuesve të klubit se doja të qëndroja me patjetër. Kur mbërrita te Milan, shoqëria më mbështeti në një mënyrë unike dhe nuk kam menduar kurrë të transferohesha në një klub tjetër. Dua të bëj histori me Milanin”, u shpreh Leao.