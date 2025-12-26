“Më kanë fut në arkivol”, Alaudini demanton keq Labin
Pas prezantimit të klipit ku tregoheshin qartë ofendimet e rënda dhe akuzat ndërmjet Kushtrimit dhe Labit, ky i fundit u arsyetua se “ka dalë nga vetja” për shkakto një rasti në vitin 2007. “Më kanë fut në arkivol”, rrëfeu Labi, por ky tregim i tij u demantua keq nga Alaudin Hamiti, prezantues i BBVK. “Ti…
“Më kanë fut në arkivol”, rrëfeu Labi, por ky tregim i tij u demantua keq nga Alaudin Hamiti, prezantues i BBVK.
“Ti ke kërkuar me hy me kufomë brenda shtëpisë por ne të kemi refuzuar”, shpërtheu Dini.
