“Më ka kap diçka tjetër” – Lumbardhi e Kaderi vazhdojnë filtrin me njeri-tjetrin

Kohëve të fundit vëmendja ka qenë te Kaderi dhe te Lumbardhi, pasi janë afruar goxha shumë brenda në shtëpi.

Lumi, i cili fillimisht kishte shprehur ndjenja, për Albën e pastaj u afrua me Albyn, dhe në fund pasi hyri Kaderi, ai është afruar aq shumë me të, sa është komentuar shumë edhe nga banorët e tjerë.

Lumi mori shumë kritika nga disa nga banorët, për shkak të sjelljeve të tij identike që i bëri me Albyn, e pastaj me Kaderin.

Gjatë ditës, dyshja janë takuar në dhomën e grimit, ku Lumi qëndronte shtrirë dhe e fton Kaderin t’i bashkohej.

“Shumë ftoftë, më ka kapë ftoti.” – shprehet Kaderi.

Ndërsa Lumi me një përgjigje provokative thotë: “Mu më ka kapë diçka tjetër.”

Më pas ai vazhdon “A dalim prej Big Brother, vetëm du me kanë me ty, jam në gjendje me dalë për ty. Kjo është një shenjë që jam duke mendu për jashtë shumë, mezi pres me të pasë afër.”