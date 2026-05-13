“Me hajna nuk behet shteti” – Miftaraj thotsë se lista e VV-së ka shumë persona që janë të dënuar dhe akuzuar për vepra penale dhe korrupsion
Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), ka reaguar ndaj listës së kandidatëve për deputetë që është publikuar nga Lëvizja Vetëvendosje për zgjedhjet e 7 qershorit.
Miftaraj, përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, ka shkruar se në listën e kësaj partie ka persona që janë të dënuar për vepra penale dhe të akuzuar për vepra penale të korrupsionit.
Postimi i tij i plotë:
Lista e kandidateve te LVV per deputete ishte e mbushur me persona qe jane te denuar per vepra penale dhe te akuzuar per vepra penale te korrupsionit dhe vepra tjera penale.
Tash paramendo cfare vullneti ka kjo parti me kryer Vettingun ose me miratu Ligjin per Byrone per Konfiskimin e Pasurise se Fituar ne menyre te kunderligjshme. Me konfisku pasurine qe e kane vjedh ne gati shtate vite qe qeversin me vendin.
Opozita epiqender e fushates parazgjedhore per keto zgjedhje do te duhej te kishte vettingun, ligjin per Byrone, Strategjine per Parandalimin e Korrupsionit. Sa ka pas korrupsion ne vitet e fundit, vetem shikone pasurine e deputeteve, ministrave dhe keshilltareve te LVV.
Ne vitin 2020 shumica prej tyre rubriken e deklarimit te pasurise e kishte te zbrazet, kurse tani mbi 70% te tyre kane ne pronesi shtepi neper lagje te shtrenjta, banesa, lokale, vetura dhe jete te shtrenjte.
Me hajna nuk behet shteti.