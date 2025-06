Me ftesë të Osmanit, kryediplomati boshnjak mbërrin në Kosovë Me ftesë të Presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, në Kosovë ka mbërritur Ministri i Punëve të Jashtme i Bosnjës dhe Hercegovinës, Elmedin Konaković. Ministri Konaković do të marrë pjesë në Forumin Ndërkombëtar për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, i cili organizohet nën udhëheqjen e Presidentes Osmani. Për këtë ka njoftuar zyra për media e presidencës.