Me flamurin shqiptar dhe të SHBA-së, i jipet lamtumira e fundit Burim Havollit
12 nëntori i këtij viti ishte e kobshme për familjen Havolli nga Llapi.
41-vjeçari Burim Havolli, vdiq tragjikisht në Brooklyn, pasi u përpoq të ndalonte një vjedhje në ndërtesën ku punonte si mbikëqyrës.
Trupi i pajetë i tij u soll në Kosovë, teksa sot u varros paqësisht në Llapashticë të Epërme, shkruan IndeksOnline.
Në ceremoninë mortore të Havollit morën pjesë qindra qytetarë, nga mbarë trojet shqiptare.
Burimi la pas vetës tre fëmijë.