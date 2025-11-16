Me flamurin shqiptar dhe të SHBA-së, i jipet lamtumira e fundit Burim Havollit

16/11/2025 15:54

12 nëntori i këtij viti ishte e kobshme për familjen Havolli nga Llapi.

41-vjeçari Burim Havolli, vdiq tragjikisht në Brooklyn, pasi u përpoq të ndalonte një vjedhje në ndërtesën ku punonte si mbikëqyrës.

Trupi i pajetë i tij u soll në Kosovë, teksa sot u varros paqësisht në Llapashticë të Epërme, shkruan IndeksOnline.

Në ceremoninë mortore të Havollit morën pjesë qindra qytetarë, nga mbarë trojet shqiptare.

Burimi la pas vetës tre fëmijë.

