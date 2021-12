Me fitoren ndaj Milanit, Liverpool vendos rekord historik në Ligën e Kampionëve

“Reds” arritën të fitojnë me përmbysje në rezultat nga 1 – 0 në 1 – 2, shkruan lajmi.net.

Pas kësaj fitore, Liverpool ka vendosur rekord historik duke u bërë skuadra e parë angleze që fiton të gjitha ndeshjet në fazën grupore.

Liverpool ishin në grupin e ‘vdekjes’ me Atleticon, Milanin dhe Porton, por arritën gjashtë fitore duke u kualifikuar me 18 pikë të mbledhura.

6 – Liverpool are the first English club ever to win all six of their games in a single UEFA Champions League group stage. Super. pic.twitter.com/S0yPU2pOi4

