“Më duhet të ikë, Nigel po më ftoi për një gotë verë”, Pep Guardiola pas ndeshjes me Bristolin

Trajneri spanjoll, Pep Guardiola nuk foli shumë pas ndeshjes, pasi u ftua pë rnjë gotë verë nga trajneri i ekipit kundërshtar, Niguel Pearson, shkruan Lajmi.net

“Nigel ka përvojë të madhe dhe është kënaqësi për mua që ta takoj. Tani më ka ftuar për një gotë verë dhe sigurisht që pranova. Prandaj duhet të iki”, u shpreh Guardiola

"Now he invites me for a glass of wine. That's why I have to leave!" 🍷

Pep Guardiola reveals how he plans to celebrate their win with Bristol City boss Nigel Pearson 😅 pic.twitter.com/jC9G4k3KHG

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 1, 2023