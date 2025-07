Me dekret presidencial, Osmani ia jep shtetësinë e Republikës së Kosovës, Dua Lipës Preisdentja Vjosa Osmani, njofton se sot me dekret presidencial, ia ka dhënë shtetësinë e Republikës së Kosovës, këngëtares Dua Lipa. Në prag të festivalit “Synny Hill”, presidentja Osmani zhvilloi takim me këngëtaren Lipa, për të cilën tha se “Dua dhe Kosova kanë qenë gjithmonë të pandashme”. “Ajo ka qenë dhe vazhdon të jetë një nga…