Me çanta shpine dhe 30 euro në ditë: Nga Brazili në Indi përmes Ohrit e Shkupit

Por, për të qëndruar diku më gjatë, duhet të shpenzojnë me kujdes, brenda buxhetit të planifikuar.

“Është ndryshe nga një pushim klasik, sepse ne nuk kemi para për të planifikuar 15 ditë pushime në vit. Për shembull, nuk mund të shpenzojmë më shumë se 1000 euro në muaj.

“Secili prej nesh mund të shpenzojë 15 euro në ditë, pra bashkë gjithsej 30 euro”, tha bashkëshortja.

Nëse një ditë u duhet të shpenzojnë më shumë se 30 euro, ditën tjetër mundohen të kursejnë. Ata shkëmbejnë shërbime, domethënë punojnë në këmbim të ushqimit dhe fjetjes.

“Kemi bërë shumë gjëra, por preferojmë të punojmë në fermë, me kafshë, në fshat. Në disa bujtina ne punojmë për mirëmbajtjen në këmbim të akomodimit. Në disa restorante, ne gatuajmë dhe lajmë enët në këmbim të një shujte. Mësuam të kultivojmë patate, të kujdesemi për delet. Shpresoj që në të ardhmen të mund t’i vëmë në përdorim disa nga këto aftësi”, tha braziliani.

Ata udhëtojnë me aeroplan vetëm kur duhet. Fillimisht, nisën udhëtimin me auto-stop kur panë çmimet e transportit me autobus dhe kuptuan se nuk mund ta përdornin shpesh.

“Ne dolëm në rrugë dhe filluam t’u bëjmë me shenjë me gishtin e madh automjeteve për ndalesë. Ne nuk e kishim bërë këtë kurrë më parë”, tregoi Gabriel.

Deri më tani kanë udhëtuar në këtë mënyrë mbi 100 herë. Ata konsiderojnë se njerëzit vendosin më lehtë të ndalojnë kur shohin se janë çift.

“Mendoj se shoferët janë më të frikësuar se ne. Ata kanë vetëm një deri në dy sekonda për të vendosur nëse do të ndalojnë. Nuk e dinë nga jemi, çfarë bëjmë… Por, kjo përvojë na tregoi se sa të sjellshëm mund të jenë njerëzit”, shprehet Edra.

Ndonjëherë shkon shpejt dhe lehtë, por ndodh që të presin me orë të tëra në diell ose derisa bie shi. Deri më tani, ata treguan se nuk kanë ndier asnjë kërcënim, porse thanë se ende duhet të kenë kujdes.

“Nuk është se ne ua rekomandojmë këtë të tjerëve. Nëse duan ta bëjnë, duhet të tregohen të kujdesshëm, të përgatiten mirë, të lexojnë diçka për vendin ku do të shkojnë. Ne përpiqemi të ndjekim intuitën tonë. Ne kemi një marrëveshje që nëse njëri prej nesh nuk ndihet rehat në një situatë, ai duhet ta thotë këtë dhe ne do të gjejmë një mënyrë tjetër për të vazhduar”, tha braziliani.

Pse në Ballkan? Ata ka gati dy muaj që janë nëpër vendet e Ballkanit dhe këtu i solli kureshtja. Për Maqedoninë e Veriut, ata e dinin vetëm se ku është në hartë dhe disa gjëra themelore, si për shembull, se ka Liqenin e Ohrit. Ata i çoi nga Ohri në Shkup një burrë nga Shkupi, me të cilin thonë se kanë krijuar një miqësi të përjetshme. “Përshtypja jonë e parë ishte se njerëzit këtu janë shumë-shumë të sjellshëm kudo. Për mua, pasuria më e madhe e një vendi janë njerëzit e tij. Është më e rëndësishme se bukuritë, muzetë, peizazhet e saj”, u shpreh bindshëm Gabrieli. Edhe maqedonasit më të moshuar që takuan e të cilët nuk dinin anglisht, thanë se bënë çmos për t’iu ndihmuar, për shembull, derisa po kërkonin një vend. “Ky është vendi i parë në Ballkan ku të gjithë ishin shumë të sjellshëm me ne dhe donin të na ndihmonin në çdo rrethanë. Kur ndihem mirë për një vend, mbyll sytë para gjërave të këqija të tij. Ndoshta ka disa gjëra të këqija ose jo shumë të mira këtu, por për ne gjithçka është e re dhe përvoja është e mirë”, thotë braziliani.