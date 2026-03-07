“Me bullizove për Bugattin”, Benita përplaset me Londrimin

Benita është përlasur me Londrimin lidhur me popullaritetin e këngës “Bugatti”. “Ajo ëshët bullizim, unë e kam marrë me sportivitet”, tha Benita. “Ti jasht për qatë kangë, të ka ardhë marre me këndu në fillim. Të kam ngacmu”, tha Londrimi.

07/03/2026 08:23

Benita është përlasur me Londrimin lidhur me popullaritetin e këngës “Bugatti”.

“Ajo ëshët bullizim, unë e kam marrë me sportivitet”, tha Benita.

“Ti jasht për qatë kangë, të ka ardhë marre me këndu në fillim. Të kam ngacmu”, tha Londrimi.

