“Më bullizonin çdo ditë”, Gjon Muharremaj flet për periudhën e tij në “Albania’s Got Talent”

Ai ka folur për jetën e tij profesionale, karrierën e po ashtu edhe për jetën personale.

Këngëtari me origjinë nga Suhareka ka treguar se ishte i bullizuar kur ka konkurruar te “Albania’s Got Talent”.

“Mbaj mend kur bëra ‘Albania’s Got Talent’ kam pasur njerëz që më shanin çdo ditë në Facebook. Mami e ka pas një Facebook edhe më thoshte mos e prek kurrë, se është puna ime se na shkruan ndonjë producent. Mbaj mend që e kam hap një herë, kishte aq shumë njerëz që më kishin shajt, që nuk e kuptova me të vërtetë pse, se unë nuk kam bërë asgjë të keqe, nuk kam shajt njeri, por do të ketë gjithmonë njerëz kështu, prandaj duhet të jesh i përgatitur”, u shpreh ai.

“Të jesh në emision në televizion sot është e komplikuar”, vazhdoi më tej artisti.

Ai duhet theksuar që jeton dhe vepron prej shumë vitesh në Zvicër, ku edhe ka bërë debutimin në tregun muzikor ndërkombëtar.

Vitin e kaluar, Gjoni ka përfaqësuar Zvicrën në Eurovision me ç’rast u rendit në vend të tretë. /Telegrafi/