Me bikini në jaht, Salma po mahnit edhe në dekadën e gjashtë të jetës Salma Hayek vazhdon të tërheqë vëmendjen e fansave me duken e saj, përkundër se vitet po kalojnë. Aktorja e njohur është në industrinë e filmit që nga fundi i viteve nëntëdhjeta, por ende është një nga femrat më të bukura në botë, gjë që herë pas here e dëshmon duke postuar imazhe në rrjetin social…