Me armë lodër u soll me agresivitet ndaj ushtarëve të KFOR’it: Arrestohet një person në veri Forca e NATO-s në Kosovë (KFOR) njoftoi të enjten nëpërmjet një postimi në “Facebook” se një person me probleme mendore kanosi me armë ushtarët italianë të KFOR-it në pjesën veriore të Urës së Ibrit që banohet kryesisht nga pjesëtarë të komunitetit serb, ndërsa gjithashtu bëhet e ditur se personi në fjalë u arrestua nga Policia…