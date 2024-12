“Më 9 shkurt këta kanë me shku e s’kanë me u kthy më – Aq shumë kanë rrejt…” – Lladrovci për Qeverinë Kurti Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka adresuar kritika për Qeverinë Kurti. Ai beson se në zgjedhjet e 9 shkurQtit, pushteti aktual do të humbë, e s’do të kthehen më, kjo pasi sipas tij, i kanë mashtruar e gënjyer qytetarët e Kosovës. “ Me 9 shkurt këta kanë shku edhe nuk besoj që kanë…