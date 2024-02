Më 27 shkurt do të dalin në shitje biletat e miqësores Suedi-Shqipëri Më 25 mars, kombëtarja e Shqipërisë do ta luajë një ndeshje miqësore kundër Suedisë. Ndeshja do të zhvillohet në ora 19:00 në Stockholm në “Friends Arena”. Lidhur me këtë lojë, Federata Shqiptare e Futbollit, ka dalur me një njoftim për shitjen e biletave. Sipas FSHF-së, ato do të mund të blihen nga data 27 shkurt,…