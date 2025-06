Më 2-3 qershor mbahet Forumi për Gratë, Paqen dhe Sigurinë – Policia njofton për ndërprerje të përkohshme të disa rrugëve Më datë 2-3 qershor 2025, me iniciativë të Presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmanit, në Prishtinë do të organizohet edicioni i tretë i Forumit për Gratë, Paqen dhe Sigurinë në Republikën e Kosovës. Policia e Kosovës përmes një komunikate për media, ka njoftuar do të kujdeset për mirëmbajtjen e rendit e qetësisë publike dhe…