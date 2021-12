Më 15 dhjetor do të mbahet konferenca e radhës për ecurinë e çështjes ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit në Gjykatën Speciale.

Konferenca do të mbahet të mërkurën, e paralajmëruar nga ora 14:30.

Në këtë seancë dëgjimore, gjyqtari i procedurës paraprake do t’u kërkojë palëve përditësime mbi çështjet e pazgjidhura nga Konferenca e tetë.

Gjithashtu, do të kërkohen përditësime edhe nga Zyra e Prokurorit të Specializuar, mbrojtja. Do të diskutohet edhe për çështje lidhur me koronavirusin.

Thaçi dhe të tjerët mbahen në Dhomat e Paraburgimit në Speciale që nga viti i kaluar.