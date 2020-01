Më 14 shkurt publikohet projekti i ri nga Mozzik

Mozzik sapo ka njoftuar se kënga e re do lansohet më 14 shkurt.

Mozzik tani po mendon të depërtoj edhe në tregun gjerman, reperi është duke përfunduar këngën e tij të parë në gjuhën gjermane të cilën do e publikojë gjatë muajit të ardhshëm, shkruan lajmi.net.

Reperi këtë e bëri të ditur përmes një postimi në Instagram, ku thotë se më 14 shkurt për ditën e të dashuruarve do sjell me klip këngën e tij të re, ku do këndoj vetëm gjermanisht.

Mozzik përndryshe është duke shijuar suksesin e këngës së fundit ‘Edhe ti’ një bashkëpunim me Taynën, kënga ka arritur mbi 7 milionë klikime brenda pesë ditëve. /Lajmi.net/