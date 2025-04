Me 1 maj, në Gërmi mund të shkoni vetëm me trafik urban Nesër më 1 maj qytetarët nuk do të mund të shkojnë në Gërmi me vetura meqë Komuna e Prishtinës ka vendosur që të ndalojë ato për shkak të “rendit dhe mbarëvajtjes” për Ditën e punëtorëve. Atje do të mund të shkojnë përmes trafikut urban, ndërsa ka përjashtime për disa kategori. “Me qëllim të ruajtjes së…