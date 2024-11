MD e hapur për ndryshime të KPPRK-së për të lehtësuar gjykimin e Radoiçiqit e të tjerëve

Hasan Shala – Ish kryetar i Gjykatës së Apelit deklaroi se “Gjykata është dashur të e jep një mendim të prerë, lishur me këtë cështje, aduhet të mbahet gjykimi në mungesë apo jo për rastin e Banjskës, për shkak se është e paqartë, dispozita e kodit penal ku thotë se duhet gjykuar rasti sic është gjenocidi krimet e luftës dhe krimet kundër njerzimit, si dhe veprat tjera që janë të dënueshme me burgim të përjetshem, konsideroj se edhe vepra penale e terrorizimit hynë në vepra penale kundër njerëzimi..Nëse kishim me pas një vendim të tillë që nuk do kemi mundësi me gjyku në mungesë, unë konsideroj se MD-ja në mënyrë urgjente duhet të e ndryshojë këtë paragraf.”