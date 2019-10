McLaren garon kundër Hennessey, ja kush e triumfon garën

Gjer më tani, McLaren 720S është treguar një makinë e pamëshirshme, duke i tejkaluar dhe lënë shumë prapa super-veturat si Lamborghini Huracan dhe Tesla Model S, transmeton lajmi.net.

Modeli posedon motorin me 3.8 litra V8 që prodhon 592 kuaj-fuqi, që të arrijë 100 km/h për vetëm 2,8 sekonda.

Me gjithë këto ndryshime, gara me 720S, model i cili posedon 710 kuaj fuqi, do të ishte e papërballueshme, por në 600LT është punuar në lehtësimin e peshës.

Ndiqeni garën e mëposhtme për ta mësuar fituesin e garës. /Lajmi.net/