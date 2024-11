McKee: Nuk pres që ShBA’ja të ndryshojë qasje ndaj Kosovës – e bindur se përkushtimi i popullit amerikan ndaj kosovarëve do të vazhdojë Marrëdhëniet e SHBA-së me Kosovën nuk janë lëkundur gjatë administratave të ndryshme, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Erin Elizabeth McKee, ndihmësadministratore në Byronë për Evropë dhe Euroazi në USAID. “Angazhimi ynë, përkushtimi i popullit amerikan ndaj popullit të Kosovës, kanë vazhduar dhe jam e bindur se do të vazhdojnë”, thotë ajo…