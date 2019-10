McAllister thotë se Macron është përgjegjës për shtyrjen e negociatave me Shqipërinë

Këto komente McAllister i ka bërë duke aluduar në Francën, gjegjësisht qëndrimet e presidentit francez Emanuel Macron, për të cilin ka thënë se është përgjegjës për shtyrjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, transmeton atsh.

Ai është treguar kritik ndaj efektit përfundimtar të bisedimeve në samitin e Këshillit Evropian, duke e quajtur gabim historik.

“Ky nuk është vetëm një sinjal elokuent për Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, por edhe për minimin e besueshmërisë së Bashkimit Evropian. Sa kushtojnë premtimet tona nëse veprojmë në këtë mënyrë. Maqedonia e Veriut tashmë ka bërë një rrugë të gjatë, madje i është dashur të ndryshojë emrin e vendit të saj. Për të qenë i sinqertë, nuk e kuptoj vendimin e Këshillit. Grupi politik, të cilit unë i përkas në PE, ka siguruar që të gjithë krerët e qeverive të Partisë Popullore Evropiane (PPE) në Këshill të qëndrojnë në anën e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Ne jemi shumë të zhgënjyer që disa qeveri ishin në gjendje të ndikojnë në vendimin përfundimtar të Këshillit për këtë çështje”, ka thënë ai.

Për të krijuar një politikë të fortë, të përbashkët, të jashtme dhe të sigurisë, McAllister ka thënë se nevojitet fleksibilitet dhe vendosmëri.

“Ne po flasim vetëm për fillimin e negociatave. Përfundimi i tyre do të zgjaste shumë vite, kështu që vetëm fillimi i bisedimeve me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë nuk do të thotë se këto vende do të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian nesër. Së dyti, presidenti francez në argumentin e tij theksoi se ai ishte kundër bisedimeve të pranimit sepse ai besonte se BE së pari duhet të rishikojë procesin e zgjerimit. Jam dakord që ka gjëra që mund të bëjmë më mirë në këtë fushë. Në të njëjtën kohë, megjithatë, unë shpresoj që 27 liderët e BE-së do të jenë në gjendje të bien dakord për këtë çështje gjatë presidencës së ardhshme, kur samiti i Ballkanit Perëndimor është planifikuar për majin e vitit 2020. Ndoshta atëherë do të ketë një përparim në bisedime dhe do të negociohet një dritë jeshile për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Shpresoj kështu”, ka shtuar ai.

Lidhur me vendimin, kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian ka thënë se kjo ka të bëjë me qëndrimin e presidentit francez.

“Kjo ka të bëjë me qëndrimin e presidentit francez ndaj politikës së zgjerimit, të cilën nuk e ndaj. z. Macron, z. Rutte dhe të tjerët janë përgjegjës për këtë vendim dhe duhet të shpjegojnë pse e morën atë”, ka thënë ai.

Ai ka komentuar edhe mundësinë për trajtimin në mënyrë të veçuar të të dy vendeve, për çka është shprehur se edhe nëse këto shtete do të ndaheshin, presidenti francez Emanuel Macron do të kishte akoma rezerva për Maqedoninë e Veriut.

Sipas tij, zgjidhja më e mirë do të ishte një rrugë e ngjashme me rezolutën e miratuar nga Bundestagu gjerman.