Mbyllja e “Xhorxh Bushit” lë parkingun nëntokësor me vetëm një hyrje-dalje

Ka një muaj që është vënë në funksion parkingu nëntokësor në qendër të Prishtinës.

Mirëpo, që nga 26 nëntori kur u bë mbyllja e rrugës “Xhorxh Bush” si shkak i festave të fundvitit, ka mbetur më vetëm një hyrje-dalje, ajo kah udha “Eqrem Çabej”.

Kjo sipas menaxherit të kësaj qendre Korab Fazliu, po ju shkakton telashe pasi që po bën që në periudha të caktuara edhe të shkaktojë kolona kur veturat bëjnë kyçjen nga parkingu në rrugën kryesore, raporton Klankosova.

Komunarët fillimisht dhanë një datë se kur rruga do të jetë në shfrytëzim përsëri, e që është 8 janari.

Mirëpo në “Prishtina Parking” thonë se kanë dëgjuar se kjo pjesë e kryeqytetit do të bëhet shesh.

E në këto raste shpresojnë që t’iu bëhet një zgjidhje nga Komuna.

Ilirik Musliu, drejtor i Shërbimeve Publike në Komunën e Prishtinës, i tha emisionit “JU Flet Prishtina” se parkingu nëntokësor për momentin do të funksionojë me vetëm një hyrje-dalje, ndërsa për të ardhmen Musliu shtoi se do të analizohet nga një ekip i Sektorit të Mobilitetit dhe Ekipi i Task Forcës Rrugore, për opsione të reja.

Sipas ekspertit të komunikacionit, Bekim Ahmeti, në këtë lëmsh të krijuar, kemi të bëjmë me një diskordinim të Komunës e kompanisë gjegjëse që menaxhon me parkingun.

Ahmeti thotë se kjo pritet ta ngarkojë komunikacionin në rrugën “Eqrem Çabej”, por shton se duhet menduar një zgjidhje.

Më 600 vend-parkingje e në dy kate, ky parking është më i madhi i këtij lloji në kryeqytet.