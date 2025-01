Mbyllja e strukturave paralele, reagon BE: Veprim që nuk i ndihmon Kosovës në heqjen e masave Bashkimi Evropian ka kritikuar Kosovën për shkak të mbylljes së strukturave paralele në veri, pasi siç ka thënë, këto veprime bien ndesh me detyrimet e Kosovës ndaj BE-së. BE-ja ka përmendur edhe masat kundër Kosovës, duke thënë se përderisa konkluzionet janë se BE-ja do të heqë gradualisht masat paralel me hapat e Kosovës për…