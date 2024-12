Mbyllet Qendra islame në Gjermani, dyshohet për lidhje me me grupet militante “Hamas dhe Vëllazërinë Myslimane” Autoritetet në shtetin federal gjerman Brandenburg ndaluan sot funksionimin e një qendre islamike në qytetin Fürstenwalde për lidhje të dyshuara me grupet militante Hamas dhe Vëllazërinë Myslimane, raporton CBS. Ministria e Brendshme e Brandenburgut, shteti përreth Berlinit, tha se vendimi për mbylljen dhe ndalimin e të gjitha aktiviteteve të Qendrës Islamike Fürstenwalde al-Salam (IZF) u…