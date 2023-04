Mbyllet pjesa e parë në ndeshjen Drita – Ferizaj Ka përfunduar pjesa e parë mes skuadrës së Dritës dhe Ferizaj me rezultatin e barabartë 0 me 0, në ndeshjen e vlefshme për javën e 31-të në Superligën e Kosovës. Skuadra e Ferizaj ka mbetur me një lojtar më pak në fushë ndaj Dritës, në ndeshjen e vlefshme për javën e 31-të në Superligën e…