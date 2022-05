Mbyllet për qarkullim rruga “Muharrem Fejza” dhe të gjitha rrugët lidhëse të saj

Drejtoria e Inspketimeve Kapitale dhe Menxhimit të Kontratave ka bërë të ditur se për shkak të punimeve në rrugën “Muharrem Fejza”, segmenti i saj përfshirë këtu edhe të gjitha rrugët lidhëse do të mbyllen për qarkullim.

Mbyllja do të jetë prej rrethrrotullimit të rrugës B, në drejtim të lagjes Mati 1, përkatësisht deri tek rruga “Ibrahim Oruçi”, transmeton lajmi.net.

Të enjten pritet të bëhet asfaltimi në hyrjet e rrugëve lidhëse si dhe rruga “Muharrem Fejza”, nuk do të mbyllet këtë ditë për qarkullim.

Njoftimi i plotë:

Për shkak të punimeve në rrugën “Muharrem Fejza “, pregaditja dhe asfaltimi i shtresës finale ju njoftojmë se segmenti i rrugës “Muharrem Fejza” duke përfshirë edhe të gjitha rrugët lidhëse do të mbyllet për qarkullim prej rrethrrotullimit të rrugës “B” në drejtim të lagjes Mati përkatësisht deri te rruga “Ibrahim Oruçi” (rrugë lidhëse me rrugën “Muharrem Fejza”).

Të enjten do të asfaltohen hyrjet në rrugët lidhëse dhe rruga “Muharrem Fejza” nuk do të mbyllet këtë ditë për qarkullim.

Qarkullimi në këtë rrugë do të mbyllet për dy ditë:

E premte prej orës 06:00-18:00

E shtune prej orës 08:00-18:00

Kërkojmë nga banorët e lagjes që automjetet mos ti parkojnë në parkingun paralel me shiritat qarkullues të rrugës dhe as në trotuare për arsye se pengojnë realizimin e punimeve dhe automjetet mund të dëmtohen gjatë spërkatjes me emulsion.

