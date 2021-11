Mbyllet pa fitues derbi mes Everton dhe Tottenham

Dy skuadrat angleze zhvilluan ndeshje të mirë, por që u mbyll me rezultat të barabartë 0 – 0, shkruan lajmi.net.

Vendasit ishin më të rrezikshëm para portës, por që posedimin e kishte skuadra e Antonio Conte.

Mirëpo, diçka që nuk do t’i pëlqejë teknikut italian është se për plotë 90 minuta, Tottenham nuk bëri asnjë gjuajtje në kornizën e portës.

Everton fitoi një penallti, pasi Richarlison u pengua nga Hugo Lloris, mirëpo pas rishikimit të VAR-it, nuk u akordua.

Me këtë barazim, Tottenham zë pozitën e nëntë me 16 pikë, derisa Everton renditët në vendin e 11-të me 15 sosh./Lajmi.net/