Mbyllet pa fitues derbi i Gjilanit – Drenica ndal Llapin

Derbi i Gjilanit është mbyllur pa fitues, derisa Drenica ka arkëtuar një pikë në udhëtim te Llapi, shkruan lajmi.net.

Ndeshja më interesante e kësaj xhiro mes Dritës dhe Gjilanit përfundoi me rezultat 1:1, ku dy skuadrat zhvilluan lojë të shpejtë dhe të bukur për t’u parë.

Gjilani fillimisht kaloi në epërsi përmes Kelmendit pas 20 minutave lojë, rezultat me të cilin edhe përfundoi kjo pjesë.

Ndërsa, ishte Ardian Cuculi që arriti të barazoi rezultatin në minutën e 54-të me një gol të bukur.

Dy skuadrat provuan që të gjenin golin e tre pikëve, por assesi nuk ia dolën deri në fund.

Kështu, Gjilani mban pozitën e dytë me 47 pikë, derisa Drita qëndron e treta me 42 sosh.

Ndërkohë, Drenica ka arritur të arkëtoi një pikë në udhëtim te Llapi me rezultat 3:3.

Llapi kaloi fillimisht në epërsi përmes Bianor pas vetëm tre minutave lojë, mirëpo shtatë minuta më vonë Peposhi barazoi rezultatin.

Në pjesën e dytë, ishte Kreshnik Uka që vendosi në epërsi Drenicën për herë të parë në takim (58′).

Nuk vonoi shumë dhe Llapi u rikthye në lojë përmes Krasniqit (68′). Kur mendohej se takimi do mbyllet me rezultat 2:2, në skenë doli sërish Uka që riktheu epërsinë e “Kuq e Zinjve”.

Heroi i vendasve në këtë takim ishte Firmino që shënoi në minutat shtesë për t’i ndihmuar skuadrës të fitojë një pikë (90+2).

Me këtë barazim, Drenica ‘blindon’ pozitën e pestë me 32 pikë, derisa Llapi renditët në pozitën e tretë me 40 sosh./Lajmi.net/