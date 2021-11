Dukagjini ka arritur të marrë një fitore shumë të vlefshme ndaj skuadrës së Feronikelit.

Vendasit kanë triumfuar me rezultat minimal 1-0, me golin e vetëm të shënuar nga Bujar Shabani i cili realizoi një eurogol në minutën e 76-të.

Me këtë fitore, Dukagjini ngritet në pozitën e tetë me 14 pikë të mbledhura, gjersa Feronikeli mbetet në pozitën e fundit me 10 pikë të mbledhura. /Lajmi.net