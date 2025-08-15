Mbyllet kufiri Kosovë-Maqedoni e Veriut në Glloboqicë, shkaku zjarrit
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar njoftoj se është mbyllur pika kufitare e Glloboqicës që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut për shkak të përhapjes së zjarreve.
Kjo qendër tha se janë njoftuar nga pala maqedonase se zjarr i madh është afruar afër rrugës së fshatit Jazhincë dhe se për shkak të rrezikut është ndërmarrë masa.
“Ju njoftojmë se rreth orës 15:40, nga pala Maqedone jemi njoftuar, që për shkak të zjarrit te madh që është afruar afër rrugës së fshatit Jazhincë dhe rrezikut nga zjarret, me urdhër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe shtabit të krizave të Republikës së Maqedonisë Veriore është mbyllur kufiri RKS-RMV në PKK Glloboqicë”, thuhet në njoftim.