Mbyllet kufiri Kosovë-Maqedoni e Veriut në Glloboqicë, shkaku zjarrit

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar njoftoj se është mbyllur pika kufitare e Glloboqicës që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut për shkak të përhapjes së zjarreve. Kjo qendër tha se janë njoftuar nga pala maqedonase se zjarr i madh është afruar afër rrugës së fshatit Jazhincë  dhe se për shkak të rrezikut është ndërmarrë masa.…

Lajme

15/08/2025 17:11

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar njoftoj se është mbyllur pika kufitare e Glloboqicës që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut për shkak të përhapjes së zjarreve.

Kjo qendër tha se janë njoftuar nga pala maqedonase se zjarr i madh është afruar afër rrugës së fshatit Jazhincë  dhe se për shkak të rrezikut është ndërmarrë masa.

“Ju njoftojmë se rreth orës 15:40, nga pala Maqedone jemi njoftuar, që për shkak të zjarrit te madh që është afruar afër rrugës së fshatit Jazhincë  dhe rrezikut nga zjarret, me urdhër  të Ministrisë së Punëve  të Brendshme dhe shtabit të krizave të Republikës së Maqedonisë Veriore është mbyllur kufiri RKS-RMV në PKK Glloboqicë”, thuhet në njoftim.

 

Artikuj të ngjashëm

August 15, 2025

Më në fund: U gjet paraja, punëtorët e RTK-së së shpejti...

August 15, 2025

Me “aminin” e Serbisë, Lista Serbe ia mësyn katër komunave në...

Lajme të fundit

Më në fund: U gjet paraja, punëtorët e...

Barcelona e përfundon regjistrimin e Joan Garcias, pritet...

Me “aminin” e Serbisë, Lista Serbe ia mësyn...

Artan Behrami: S’e di si përfundova në listën...