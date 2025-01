Mbyllet kampi, Foda e ka një pasqyrë të lojtarëve potencialë për t’i ftuar në Kombëtare

Ka përfunduar kampi stërvitor katërditor i organizuar nga FFK me futbollistët kandidatë potencialë për Kombëtaren A.

Gjatë këtyre ditëve intensive, futbollistët patën mundësinë të punojnë me përzgjedhësin e Kombëtares A, Franco Foda dhe stafin e tij, duke treguar aftësitë e tyre dhe duke njohur nga afër filozofinë e lojës së trajnerit gjerman.

Gjatë këtij kampi, puna u përqendrua në stërvitje taktike dhe teknike, si dhe në analiza të ndryshme, ndërsa bashkëpunimi dhe atmosfera pozitive mes lojtarëve ishin në nivelin më të lartë, njofton FFK-ja.

Në përfundim të kampit, lojtarët u shprehën të kënaqur me organizimin e këtij kampi dhe me metodologjinë e punës së trajnerit Foda, teksa vlerësuan se ky kamp do t’i motivojë ata për të vazhduar të punojnë me përkushtim në arritjen e synimeve të tyre për ta përfaqësuar Kosovën në nivelet më të larta.

Grumbullimi i radhës për Kombëtaren A do të zhvillohet në muajin mars, në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e ‘play-off’-it kundër Islandës, një përballje kjo që mbart rëndësi të madhe për ngjitjen e Kosovës në Ligën B të Ligës së Kombeve.