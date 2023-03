Mbyllet faza e rregullt në Superligën e Femrave, Bashkimi me 20 fitore

Superliga e Femrave ka mbyllur serinë e rregullt prej 20-të xhirove.

Në ndeshjet e xhiros së fundit fituan favoritet, kështu duke e paralajmëruar njëra-tjetrën para fazës të Play Off-it.

Bashkimi mbyll xhiron e rregullt me 20 fitore në po aq ndeshje të zhvilluar. Në javën e 20-të vajzat nga Prizreni u takuan me Vëllaznimin, ku ndeshja u mbyll me rezultat 69:101. Vajzat e Gjakovës këtë edicion mbyllën garat në pozitën e fundit me vetëm dy fitore dhe 18 humbje. Për fitoren e xhiros së 20-të te Bashkimi u dalluan Taliyah Hopkins 31 pikë, nëntë kërcime dhe gjashtë asistime, e cila u ndihmua nga kapitenia Aulona Muhadri me 17 pikë, 12 kërcime dhe dy asistime.

Fitore të lehtë arriti edhe Prishtina në shtëpi duke mposhtur United Basketball me shifra 70:42. Prishtinaset e mbyllin edicionin e rregullt në vendin e dytë me 16 fitore dhe katër humbje të cilat ia ka shkaktuar Bashkimi. Kurse vajzat nga Gjilani të cilat luajtën për herë të parë në elitën e Superligës patën paraqitje të mirë gjatë sezones të cilat regjistruan katër fitore dhe 16 humbje. Më të dalluarat te Prishtina në këtë ndeshje ishin Diellza Dekaj me 15 pikë, gjashtë kërcime dhe dy asistime dhe Enxhi Xhanaj nëntë pikë, 14 kërcime dhe tre asistime.

Trepça dhe Penza ishte ndeshja e fundit e cila mbylli edicionin e rregullt, ku mitrovicaset u mposhtën në “Minatori” me rezultat 58:71. Vashat nga Peja këtë vit kanë arritur 12 fitore dhe tetë humbje, kështu duke e mbyllur edicionin në vendin e tretë, ndërsa vajzat e Mitrovicës janë renditur në vendin e katërt më gjashtë fitore dhe 14 humbje. Më e mira te Penza ishte kapitenia Jeta Zeka me 21 pikë, 10 kërcime dhe pesë asistime./Lajmi.net/