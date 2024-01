Mbyllet ankandi i parë solar në Kosovë, pranohen 6 oferta

Kosova ka pranuar 6 oferta për ankandin solar 100 megavatësh deri në përmbylljen e afatit për dorëzimin e tyre që ishte sot.

Kështu ka bërë të ditur Ministria e Ekonomisë përmes një komunikate, e cila ka shtuar se mund të pranojë edhe të tjera përmes postës deri më 3 shkurt, kur edhe do të bëhen publike emrat e kompanive që kanë dorëzuar ofertë.

Në njoftim thuhet se Komisioni vlerësues, i udhëhequr nga Ministria e Ekonomisë dhe i përfaqësuar nga institucionet kryesore, përfshirë MAPHI-në, Zyrën e Rregullatorit për Energji dhe KOSTT-in, do të vlerësojë ofertat kundrejt kërkesave minimale financiare, profesionale dhe teknike, siç janë përcaktuar në dosjen e tenderit.

“Ofertuesit e kualifikuar do të kalojnë më pas në procesin e ofertimit elektronik ose “e-ankandit”, kur ata do të kenë mundësinë të ulin çmimin e tyre fillestar. Ofertuesi që ka dorëzuar ofertën me çmimin më të ulët në përmbyllje të “e-ankandit” do të shpallet fitues. Ky ankand i parë solar po tërheq investime të huaja dhe shënon një kapitull të ri në rrugëtimin e Kosovës drejt një të ardhmeje me energji të qëndrueshme dhe të pastër”, thuhet në njoftim, transmeton lajmi.net.