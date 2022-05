Mbyllen pjesët e para: Man City duke pësuar ndaj Aston Villa, Liverpool baras me Wolves

Manchester City po pëson 0:1 në shtëpi ndaj Aston Villa, në ndeshjen kryesore të këtij sezoni, shkruan lajmi.net.

Liverpool në anën tjetër po luan baras 1:1 ndaj skuadrës së Wolverhampton Wanderers.

Me këto rezultate aktuale, Manchester City do të ruante titullin, por një gol i Liverpool do të bënte që City të kishte nevojë për dy të tjerë.

Aktualisht, të dyja skuadrat kanë nga 90 pikë. /Lajmi.net/